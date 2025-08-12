본문 바로가기
원·달러 환율 3.0원 오른 1391.0원 개장

김유리기자

입력2025.08.12 09:02

12일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.0원 오른 1391.0원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
