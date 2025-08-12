日여행객 3년 반만에 감소…대한항공과 LCC 격차↑[클릭 e종목]

日 7월 여객 전년比 1% 감소 전환

中여객 5개월째 20%↑…2019년 수준 회복

경쟁 늘고 운임 내려…LCC 실적 부진 불가피

7월 일본 국제선 여객수가 2022년 리오프닝 이후 처음으로 전년 동월 대비 감소 전환했다. 반면 중국 여객은 2019년대로 회복했다. 다만 기존 운수권을 선점하고 있는 대한항공 등 대형항공사(FSC)들에 이 수혜가 집중되면서 저비용항공사(LCC) 간의 격차가 벌어졌다.

12일 한국투자증권은 국토교통부 항공통계 등을 통해 이같이 분석했다.

우선 7월 국제선 여객은 799만명가량으로 전년 동월 대비 4% 늘어났다. 공급 증가에 비해 부진했다는 평가다. 운항편당 여객수는 3% 감소했고, 근거리 운임이 크게 하락한 것으로 추정된다.

특히 일본 노선이 2022년 리오프닝 이후 처음으로 전년 동월 대비 감소 전환했다. 반대로 중국 항공여객은 5개월 연속 20%대 증가세를 기록하면서 드디어 코로나19 대유행 이전인 2019년 수준을 회복했다.

다만 중국 회복에 따른 수혜는 운수권을 대부분 선점하고 있는 FSC에 집중됐다. 이에 따라 대한항공과 외항사들의 국제선 여객은 각각 5%, 9% 늘었지만 국적 LCC들은 1%밖에 늘지 못했다. 제주항공의 감소폭이 3%까지 줄어든 점은 긍정적이나, 근거리 가격 경쟁은 더 치열해졌다.

티웨이항공의 경우 여름이 유럽 성수기임에도 불구하고 전년 동월 대비 8% 감소했다. 그동안 기재를 적극적으로 도입하면서 공급을 늘렸지만 2022년 이후 처음으로 역성장했다. 에어부산도 13% 줄었다. 장거리 노선 중심으로 운항하는 에어프레미아는 같은 기간 51% 증가했다.

수요 줄고 비용 증가…위기 직면 LCC

LCC의 경우 특히 위기에 직면했다는 평가다. 리오프닝 이연소비가 잠잠해지는 시기와 내수경기 부진, 무안공항 및 기내 배터리 사고 등과 맞물리면서 근거리 여행 수요가 급감했기 때문이다.

이제는 지난 2년간 호황으로 인한 비용 증가의 직격탄만 남았다는 우려가 나온다. 인건비와 공항 부대비용뿐만 아니라 미국 보잉사의 생산차질 장기화로 기재 도입 비용도 급증했다. 유류비 감소에도 불구하고 영업비용은 공급 확대 이상으로 늘어날 전망이다.

장거리 노선은 더욱 상황이 나쁜 실정이다. 미주 노선은 우리나라 아웃바운드보다 외국인 인바운드 수요가 더 중요한데, 대한항공·델타항공 동맹과 경쟁하려면 가격 할인만으로는 부족하기 때문이다. 상대적으로 공급기조가 보수적이었던 FSC 계열 진에어와 에어부산을 제외하면 LCC 업계는 하반기에도 영업적자가 이어질 것으로 보인다. 제주항공과 티웨이의 경우 자본조달을 서두르면서 급한 불을 껐지만, 비상장 LCC들의 재무 개선은 시급하다는 분석이 나온다.

대한항공 실적 방어 탄탄

이에 따라 한국투자증권은 항공업종에 대한 중립 의견을 유지했다. 특히 LCC 실적에 대한 눈높이를 더욱 낮춰야 한다고 강조했다. 한편으로는 대한항공의 확실한 차별화를 주목했다. 한국발 아웃바운드 운임은 간접적으로 업계 전체의 분위기 영향을 받겠지만, 수요가 LCC에서 FSC로 이탈하고 있기에 영향은 크지 않을 것이라는 분석이다.

최고운 한국투자증권 연구원은 "이제는 미주 비즈니스 수요를 중심으로 인바운드 여객 이익 기여도가 더 중요해졌다"며 "아시아나항공 합병으로 인한 과점효과 역시 불황 국면에서 더 부각될 것"이라고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



