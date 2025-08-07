내란 특검팀, 신원식 전 국가안보실장·조규홍 전 복지장관 참고인 조사

비상계엄 당시 ‘국무회의’ 상황 확인
신원식 국가안보실장이 지난 2월11일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 7차 변론에 증인으로 출석해 심문에 답하고 있다. 헌법재판소 제공
내란 특검팀(특별검사 조은석)이 7일 신원식 전 국가안보실장과 조규홍 전 보건복지부 장관을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.
박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "신 전 실장은 오전 10시부터, 조 전 장관은 오후 2시부터 조사를 진행 중"이라며 "모두 참고인 신분"이라고 밝혔다.
신 전 실장은 윤석열 전 대통령의 헌법재판소 탄핵심판에 증인으로 출석해 계엄 선포 전 국무회의가 열리는 사실을 모른 채 대기실에 머물렀고, 뒤늦게 윤 전 대통령에게 "무슨 비상계엄이냐"며 만류했다고 증언한 바 있다.
조 전 장관은 지난해 12월 3일 강의구 전 대통령실 부속실장의 호출을 받고 비상계엄 선포 전 국무회의에는 참석했지만, 계엄 해제를 위한 국무회의에는 참석하지 않았다.
특검팀은 조 전 장관을 상대로 해제 국무회의에 참석하지 않은 경위를 등을 조사할 것으로 보인다.
