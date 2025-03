[폴폴뉴스]국민의힘 36.1% vs 민주당 47.3%…'오차범위 바깥에서 앞서'

리얼미터 여론조사

가상 양자대결 구도에서 이재명, 與 잠룡 앞질러

더불어민주당이 정당 지지도에서 국민의힘을 오차범위 밖으로 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 이재명 민주당 대표가 공직선거법 2심에서 무죄를 선고받는 것과 윤석열 대통령에 대한 헌법재판소 탄핵 심판 등이 지연 등이 여론에 영향을 미친 것으로 추정된다.

31일 여론조사업체 리얼미터(에너지경제신문 의뢰로 지난 26∼28일 전국 만 18세 이상 유권자 1510명을 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 조사, 응답률은 6.4%, 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트)에 따르면 민주당 지지율은 지난주보다 3.7%포인트 오른 47.3%로 조사됐다. 국민의힘 지지율은 전주보다 3.9%포인트 떨어진 36.1%다.

민주당 지지율이 오르고 국민의힘 지지율이 떨어지면서 양당 간 지지율 격차는 11.2%포인트로, 오차범위 바깥으로 벌어졌다. 중도층에서 민주당 지지율이 45.9%에서 52.1%로 상승한 것 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

여야 차기 대선주자 선호도 조사에서는 이 대표의 지지율이 2.6%포인트 올라 49.5%를 기록했다. 김문수 고용노동부 장관이 16.3%, 홍준표 대구시장이 7.1%, 한동훈 전 국민의힘 대표 6.7%, 오세훈 서울시장 4.8%, 김동연 경기도지사 1.8%, 유승민 전 국민의힘 의원 1.6%로 조사됐다.

이 대표는 김 장관과 차기 대권 가상대결에서 54.1% vs 28.5%, 오 시장과 가상대결에선 54.5% vs 23.0%, 홍 시장과 가상대결에선 54.0% vs 23.5%, 한 전 대표와 가상대결에선 54.3% vs 17.2%로 모두 오차범위 바깥에서 앞서는 것으로 조사됐다.

