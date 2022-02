불확실성 해소의 3월…어떤 종목을 담아볼까

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 긴축 우려와 러시아-우크라이나간 지정학적 리스크까지 험난한 1분기가 지속되고 있다. 특히 3월은 FOMC의 금리인상이 예고된 만큼 3월 주목해야할 종목들은 어떤 것이 있는지 살펴보자.

삼성증권은 모빌리티와 IT 업종에 대해 반등구간의 핵심 업종으로 추천했다. 원자재 가격과 물류비 상승, 반도체 수급 우려로 조정을 받았지만 성장의 그림은 명확하다는 이유에서다.

신승진 삼성증권 연구원은 "2022년 글로벌 전기차 시장 성장의 핵심은 미국으로 꼽히는만큼, 미국 배터리 시장에 선제적으로 투자한 한국 배터리 업체들의 매출 성장이 본격화될 시점"이라고 분석했다.

모빌리티 부문 추천 종목으로는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 3,500 등락률 +0.84% 거래량 465,140 전일가 416,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 201,000 전일대비 5,500 등락률 +2.81% 거래량 357,869 전일가 195,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 신청서 낸 지 반 년, 가입 하세월 'RE100'…기업들 "연연 않겠다" 윤활유 회사가 '찬환경 인증'…차규탁 SK루브리컨츠 사장 "녹색전환 가속화"SK이노 이사회, 장동현 SK 부회장 등 이사후보 3명 추천 close , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 400 등락률 +0.54% 거래량 1,455,219 전일가 73,400 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍''RE100' 가입승인 하세월…기업들 "연연 않겠다"(종합) close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 3,000 등락률 +2.86% 거래량 81,499 전일가 105,000 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 현대오토에버, 지난해 영업이익 961억…전년대비 10.7%↑ 현대오토에버, 주당 700원 현금배당[클릭 e종목]"현대오토에버, 구독형 서비스와 자율 주행 차량 확대 수혜…목표가 20만원" close 를 꼽았다.

이 외에 반도체 및 테크 업종은 견고한 지표에도 불구하고, 주가만 조정 받은만큼 향후 반등 가능성이 높다고 봤다. 삼성증권은 반도체 및 테크 관련 추천종목으로는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 3,309,625 전일가 122,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출 SK하이닉스, 박정호 20억·이석희 14억 주식 상여금 지급 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 327,000 전일대비 4,000 등락률 +1.24% 거래량 316,697 전일가 323,000 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"패키징기판 수년간 공급 부족…LG이노텍, 조단위 추가 투자"[클릭 e종목]LG이노텍, 투자는 성장의 증거 '주가 재평가' 직결[클릭 e종목]LG이노텍, 향후 3년간 역대 최대 실적 달성 기대 close 을 선정했다.

또 3월 주목해야할 일정으로는 중국의 양회가 예정돼있다. 중국 정부의 적극적 부양책이 나온다면 경기 민감주 및 소비주가 수혜를 받을 것으로 보고 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 3,500 등락률 +2.42% 거래량 48,936 전일가 144,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 [주린이가이드] 신세계인터, 국민주 될까…'액면분할'의 마법신세계인터내셔날, 주식 1000원으로 액면 분할신세계인터내셔날, 보통주 5000원→1000원 액면분할 close , 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 34,500 전일대비 2,400 등락률 +7.48% 거래량 1,272,193 전일가 32,100 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 “5년간 1조원 투자” 휠라홀딩스, 글로벌 5개년 전략 발표“역대 최대 배당” 휠라홀딩스, 주당 1000원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close 등을 추천종목으로 꼽았다.

신 연구원은 "국내 코로나19 확진자 수는 사상 최대치를 경신하고 있지만, 유럽 및 미국 등의 사례를 볼 때 지금이 정점일 가능성이 높다"며 "리오픈 비중 확대로 휠라홀딩스를 신규 편입했다"고 말했다.

