한국공항공사 사장에 국정원 출신 유력…25일 '취임'

[아시아경제 유현석 기자] 한국공항공사 손창완 사장의 후임으로 국가정보원 출신 인사가 유력시 되고 있다.

24일 항공업계에 따르면 한국공항공사는 지난 23일 주주총회 열고 손창완 사장의 후임으로 윤형중 전 국정원 1차장을 임명하는 동의안을 의결했다. 윤 후보자가 임면권자인 대통령의 재가를 받으면 25일 공식 취임하게 될 예정이다.

한국공항공사 임원추천위원회는 지난해 말 사장직을 공개 모집했다. 공모에는 국토부, 공군, 내부 출신 등 8명이 지원 했다. 공사 임추위는 서류와 면접을 통해 5명을 기획재정부 공공기관운영위원회(공운위)에 추천됐다. 이에 기재부는 지난 4일 공운위를 열어 이중 1명을 제외한 4명을 후보로 의결다. 또 공사도 지난 23일 주주총회를 열어 4명의 후보 가운데 윤형중 전 차장을 사장 후보로 의결했다.

공사 사장의 임기는 3년이다. 경영 실적과 평가 결과 등에 따라 1년 단위 연임도 가능하다.

윤 전 차장은 1967년생이다. 서울 영락고와 연세대 정치외교학과를 졸업했다. 미국 조지타운대에서 국제안보학 석사 학위를 받았다. 국정원에서는 해외정보 부서 처장, 비서실 정보분야 단장, 정책기획부서 단장 등을 거쳤다.

