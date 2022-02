웰바이오텍, GS25·CU에 64억원 규모 코로나 자가검사키트 공급

[아시아경제 지연진 기자] 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 1,635 전일대비 20 등락률 +1.24% 거래량 2,205,672 전일가 1,615 2022.02.23 14:58 장중(20분지연) 관련기사 웰바이오텍, 전기차 신사업 가속화…본사에 ‘EV LUCY’ 충전기 전시관 오픈“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]웰바이오텍, 자회사 매각 결정에 상한가 close 은 지에스리테일과 32억원 규모의 코로나19 자가검사 테스터 공급계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약기간은 다음달 31일까지다.

이회사는 또 비지에프리테일과도 32억원 규모의 코로나 자가검사 테스터를 공급하기로 했다. 계약기간은 이달 28일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr