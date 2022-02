[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서는 대형공사장을 대상으로 소방서장 화재안전컨설팅을 실시했다고 20일 밝혔다.

안전컨설팅은 겨울철 소방안전대책의 일환으로서 노형동 소재 신축 공사장을 대상으로 실시됐다.

세부사항으로는 ▲관계인 면담 ▲화재예방 안전관리 지도 ▲화재안전 관련 애로사항 청취 등이다.

고재우 제주소방서장은 “공사장에서 화재 등 안전사고가 빈번하게 발생하는 만큼 화재안전컨설팅을 통해 선제적으로 화재를 예방 하도록 하겠다”고 말했다.

