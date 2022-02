안철수, 야권단일화 제안 철회…"저의 길 가겠다"(상보)

20일 오후 국회에서 긴급 기자회견 개최

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보와의 단일화 없이 끝까지 완주하겠다고 선언했다.

안 후보는 20일 오후 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "이제부터 저의 길을 가겠다"며 "단일화 제안으로 혼란을 느끼셨던 국민들게 진심으로 사과를 드리고 양해 말씀을 드린다"고 밝혔다. 안 후보는 지난 13일 윤 후보에게 여론조사를 통한 '국민경선' 방식의 야권 단일화를 제안한 바 있다.

안 후보는 "윤 후보께 본선거 3주의 기간 중 1주일이라는 충분한 시간을 드렸다"며 "단일화가 성사되지 못한 책임은 제1야당과 윤 후보에게 있음을 분명히 말한다"고 강조했다.

이어 안 후보는 "이제 불필요한 그리고 소모적인 단일화 논쟁은 접고, 대한민국 위기 극복과 생존전략, 경쟁력 있는 미래로 나아가기 위한 논의에 집중해야 할 때"라며 "국민 여러분께서 누가 더 도덕적이고, 누가 더 비전 있고, 누가 더 전문성 있는 후보인지 누가 더 차기 대통령 적임자인지 선택해달라"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr