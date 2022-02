위지윅스튜디오, 지난해 매출 1212억…전년 比 10%↑

[아시아경제 박형수 기자] 종합 미디어 콘텐츠 제작사 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 31,050 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 191,005 전일가 31,100 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 “코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 바로 갑니다!“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다![클릭 e종목] “컴투스, 콘텐츠·메타버스·NFT에 집중” close 는 지난해 연결기준으로 매출액 1212억원을 기록해 전년 대비 10% 증가했다고 18일 밝혔다.

매출액은 늘었으나 코로나19 여파로 진행 중인 프로젝트 일부가 지연되며 추가 비용이 발생하면서 영업 손실을 기록했다. 메타버스 사업을 위해 인프라를 구축하면서 비용이 발생했다. 지난 8월 자회사 엔피가 코스닥 시장에 상장하면서 120억 원가량의 합병비용이 발생했다.

위지윅 관계자는 "지난해까지는 IP 소싱과 기획개발, 메타버스 등 신규사업을 위한 내부 인프라룰 재구축했다"며 "올해부터 그룹 내 IP 기획부터 자체 제작까지 준비하던 콘텐츠가 매출로 인식될 예정"이라고 말했다.

그는 이어 "글로벌 K-콘텐츠 열풍으로 기존 사업부문도 매출이 늘어날 것으로 예상한다"며 "위지윅 그룹에서 자체 제작하는 대작 프로젝트의 흥행도 기대한다"고 말했다.

위지윅은 자체 제작 파이프라인을 적극 활용한 트랜스미디어 사업을 비롯해 콘텐츠와 커머스를 연결하는 신규 사업도 속도를 낸다. 위지윅은 그룹 내에서 제작하는 영화, 드라마 등 오리지널 콘텐츠부터 예능, 숏폼까지 다양한 콘텐츠의 IP 가치를 극대화한다. 다양한 콘텐츠로부터 탄생하는 스타와 인플루언서의 파급력을 활용해 디지털 커머스 사업을 진행한다. 새로운 메타버스 시장경제를 창출할 것으로 기대했다.

위지윅 그룹은 지난해 브랜드 익스피리언스 기반 뉴미디어 콘텐츠 기획, 제작사 ‘엔피’와 드라마 제작 자회사 ‘래몽래인’을 코스닥시장에 상장했다. 위지윅 그룹은 올해 ‘재벌집 막내아들(JTBC)’, ‘블랙의 신부(넷플릭스)’ 등 편성을 확정한 작품을 선보인다. 자체적으로 제작비를 조달하는 초대형 프로젝트도 추진한다

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr