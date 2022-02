안철수, 유세버스서 숨진 버스기사 빈소 찾아 유족 위로

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 국민의당 안철수 대선 후보는 17일 저녁 유세버스 안에서 숨진 버스기사 A(58) 씨 빈소가 마련된 경남 김해시 김해전문장례식장을 찾아 유족을 위로했다.

지난 15일 사고 발생 후 줄곧 천안 단국대병원 지역선대위원장 빈소를 지켰던 안 후보는 권은희·최연숙 의원과 함께 차량으로 김해 빈소에 도착했다.

침통한 표정으로 말없이 장례식장 5층 빈소로 곧바로 향한 안 후보는 조문한 뒤 A 씨 부인과 아들 등 유족을 위로했다.

양산시가 지역구인 민주당 김두관 의원은 안 후보에 앞서 빈소를 찾았다. 빈소 앞 복도에는 국민의당을 비롯해 각 정당에서 보낸 조화가 줄줄이 놓였다.

숨진 A 씨는 국민의당이 대선 유세차로 빌린 김해시 한 전세버스 업체 소속 40인승 버스를 운전했다. 그는 지난 15일 오후 충남 천안시 도로에 정차한 유세버스 안에서 국민의당 논산·계룡·금산지역 선대위원장과 함께 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

유족들은 경찰과 국립과학수사연구원 부검을 마친 A 씨 시신을 17일 낮 집이 있는 김해시로 옮겨 빈소를 마련했다. 국립과학수사연구원은 '일산화탄소 중독'이 A 씨 사인이라는 1차 소견을 냈다.

국민의당 당원이 아닌 A 씨 장례는 가족장으로 치러진다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr