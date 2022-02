[아시아경제 조성필 기자] 서울 도봉경찰서는 17일 여자친구와 말다툼을 하던 중 흉기를 휘두른 혐의로 20대 남성을 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 20대 남성 A씨는 이날 오전 4시30분께 여자친구 B씨 집에서 말다툼을 하던 중 흉기로 B씨 복부를 찌른 혐의를 받고 있다. A씨는 범행 직후 119에 신고했고, B씨와 함께 이동한 병원에서 경찰에 붙잡혔다. B씨는 다행히 생명에 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰 조사 과정에서 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 과거에도 B씨를 상대로 유사한 폭력 행위를 벌였는지 캐물었지만, 여죄는 없는 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 "우발적 범행으로 보이지만 범행의 죄질이 무거워 구속영장을 신청할 예정"이라고 밝혔다.

