[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 다음 달 8일까지 '중소기업 디자인 개발 지원 사업'에 참여할 기업을 모집한다.

중소기업의 디자인 경쟁력 향상을 돕기 위해 인천시와 함께 추진하는 이 사업은 제품, 시각, 포장, 멀티미디어 등 4개 디자인 부문의 개발을 지원한다.

지원 대상은 인천에 본사를 둔 중소기업으로, 국내 디자인 전문회사 또는 디자인 관련 학과가 있는 인천지역 대학과 컨소시엄을 구성해 신청하면 된다. 인천지역 디자인 전문회사와 디자인 개발을 하면 선정평가에서 가점이 주어진다.

최종 선정 기업에는 제품 디자인 1800만원, 시각·포장·멀티미디어 디자인은 1000만원까지 개발비용이 지원된다.

지원 신청은 인천디자인지원센터 누리집(www.idsc.kr)을 통해 접수하면 된다.

