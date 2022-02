LG전자, 고성능·디자인·편의성 갖춘 울트라기어 게이밍 노트북 출시

17.3형 대화면 디스플레이에서 1ms대 응답속도 구현

엔비디아의 고성능 그래픽카드와 인텔 11세대 최신 프로세서 탑재

[아시아경제 박선미 기자]LG전자가 더 강력해진 LG 울트라기어 게이밍 노트북 신제품을 앞세워 급성장하는 게이밍 노트북 시장을 적극 공략한다.

LG 울트라기어 게이밍 노트북(모델명: 17G90Q)은 고사양 게임에 최적화 된 압도적인 성능은 물론 디자인과 사용 편의성까지 두루 갖춘 제품으로 CES 2022 혁신상을 받았다. 17.3형(대각선 길이 약 44cm) 대화면 IPS 디스플레이에서 1ms(1000분의 1초)대 응답속도를 구현해 빠르게 전환되는 콘텐츠 또는 장면, 영상을 매끄럽고 선명하게 표현한다. 초당 최대 300장의 화면을 보여주는 300Hz 주사율도 지원한다.

이 제품은 엔비디아의 고성능 노트북용 그래픽카드(RTX™ 3080)와 인텔의 최신 11세대 프로세서(타이거레이크H)를 모두 탑재했다. 넓은 면적의 발열을 빠르게 낮춰주는 베이퍼챔버 쿨링 시스템을 적용해 고사양 게임을 장시간 구동해도 빠르고 쾌적한 환경을 제공한다.

가장 두꺼운 부분의 두께가 21.4mm에 불과한 슬림 디자인도 강점이다. 93Wh 대용량 배터리를 탑재하면서도 약 2.6kg에 불과한 무게로 휴대도 편리하다. 메모리와 저장장치(SSD)는 각각 듀얼 채널을 지원해 뛰어난 사양 확장성도 갖췄다.

제품에 탑재된 스테레오 스피커에는 입체음향기술 'DTS:X 울트라'를 적용해 사용자에게 몰입감 넘치는 사운드를 제공한다. 숫자키를 포함한 풀사이즈 키보드에는 백라이트를 적용해 취향에 맞춰 각 키 별로 색상을 변경할 수 있다. 또, 전용 게이밍 소프트웨어 ‘LG 울트라기어 스튜디오’를 활용하면 게임에 맞춰 CPU, GPU 등 하드웨어의 성능도 간편하게 설정한다.

LG전자는 17일부터 내달 7일까지 LG전자 베스트샵을 포함한 전국 가전 매장, 공식 온라인 판매점 등에서 LG 울트라기어 게이밍 노트북 신제품 예약 판매를 진행한다. 예약 판매에 참여한 고객에게는 울트라기어 게이밍스피커(모델명: GP9)와 게이밍 마우스를 사은품으로 제공한다. 국내 출하가는 549만원(그래픽카드 NVIDIA GeForce RTX™ 3080 탑재 기준).

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 “더 강력해진 성능의 LG 울트라기어 제품을 앞세워 고객에게 차별화된 게이밍 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr