[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 월드컵대교 남단연결로 일대 현장을 방문해 공사 현황을 점검했다.

이날 채 구청장은 관련 부서장, 시 관계자 등과 함께 현장 상황을 살피고 양화인공폭포, 안양천 보행데크, 휴게공간 조성 등 인근 활용방안에 대해 논의했다.

채현일 구청장은 “양화인공폭포를 비롯한 주변 환경 개선으로 구민 삶의 질을 한층 높일 수 있도록 서울시와 긴밀히 협력하며 구 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

