반려동물 사료에 쓰인 ‘계육분’, ‘어유’…소비자 57.9% “이해 못해”

[아시아경제 전진영 기자] 계육분, 어유, 어분 등과 같이 반려동물 사료 원료로 표기된 명칭에 대해 소비자 이해도가 낮아 이를 개선해야한다는 지적이 나왔다.

한국소비자원은 최근 1년 내 반려동물 사료 구매 경험이 있는 소비자 2000명을 대상으로 지난해 10월 8일부터 18일까지 소비 실태 및 설문조사를 진행한 결과, 소비자 57.9%가 원료 명칭의 의미를 정확하게 이해하지 못한 것으로 조사됐다고 16일 밝혔다.

계육분을 닭고기 분말이나 닭고기 가루, 닭고기 분과 같이 동일 원료를 여러 명칭으로 표시한 경우 36.7%의 소비자는 ‘의미가 다르다’고 응답했다. 잘 모르겠다고 한 응답도 21.2%였다. 주요 원료 명칭에 대한 이해도 조사에서 계육분(4.2%), 어유(5.4%), 어분(6.7%) 등의 표현은 이해도가 낮았다. 반면 닭고기 분말(61.3%), 생선기름(55.9%), 건조생선(93.3%)과 같이 익숙한 표현일수록 쉽게 이해하는 것으로 조사됐다.

주요 원료명칭에 대한 이해도 조사에서는 계육분(4.2%), 어유(5.4%), 어분(6.7%) 등의 표현은 이해도가 낮았고, 닭고기 분말(61.3%), 생선기름(55.9%), 건조생선’(93.3%)과 같이 익숙한 표현일수록 더 쉽게 이해하는 것으로 조사됐다.

응답자들은 사료의 성분등록번호, 명칭 등 의무표시사항 중요도 조사에서 유통기간(4.33점)이 가장 중요하다고 뽑았고, 그 뒤를 제조연월일(4.29점), 등록성분량(4.15점), 사료의 용도(4.14점), 원료명칭(4.10점) 등이 이었다. 추가로 어떤 표시가 필요한지에 대한 질문에는 원료 함량(4.20점), 원료 원산지(4.16점), 반려동물 급여방법(4.10점) 등의 표시가 필요하다고 응답했다.

반려동물 사료 구매 경로는 온라인이 63%로 가장 많았고, 반려동물 전문매장(18.8%), 대형마트(12.1%) 순이었다. 구매 시 고려하는 표시사항은 인증마크 유무(25.6%)가 가장 높았고, 영양성분 표시(25%), 원료 주성분 표시(18.8%), 원산지 표시(9.8%)가 뒤를 이었다.

온라인 광고 실태조사에서는 1개 제품이 관련 기준에서 금지하고 있는 '특정질병(요로결석)을 예방하는 효과가 있다'는 표현을 사용한 것으로 조사됐다. 2개 제품은 원료 및 성분등록량이 온라인 상의 표시와 제품 포장의 표시가 달라 소비자 안내가 필요했다.

한국소비자원은 "조사 결과를 바탕으로 이해하기 어려운 사료의 원료 명칭을 쉬운 용어로 대체하는 방안 마련을 관계부처에 건의하고, 업계에는 제품 표시나 광고에 대해 자율 개선을 권고할 예정"이라고 밝혔다.

