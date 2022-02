효성화학·티앤씨·첨단소재·중공업, 적십자사 아너스기업 선정

"2020년 지주사 효성 이어 주요 계열사 모두 가입"

[아시아경제 문채석 기자] 효성그룹의 주요 계열사인 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성화학, 효성중공업 등 4곳이 적십자사 고액기부클럽인 레드크로스 아너스기업 회원으로 나란히 이름을 올렸다.

14일 효성그룹은 대한적십자사 서울사무소를 방문해 대한적십자사 법인단체 고액기부클럽인 아너스기업에 가입했다고 밝혔다. 그룹 관계자는 "2020년 2월 지주회사 효성이 아너스기업 10억 클럽에 가입했던 것에 이어 그룹의 주요 계열사 4곳이 모두 함께 아너스기업에 선정됐다는 점에서 의미가 있다"고 알렸다.

효성은 2005년부터 적십자사의 사랑의 밑반찬 나눔, 임직원 사랑의 헌혈 나눔, 바자회 지원 등을 후원하고 있다. 또 코로나19 극복 성금, 2020년 수해 피해복구 성금, 사랑의 헌혈버스 기부 등을 꾸준히 해왔다. 조석래 명예회장의 부인인 송광자 여사가 2016년 고액 개인기부자클럽인 레드크로스 아너스클럽에 가입한 바 있다. 이어 이어 언니인 송길자 여사가 가입하면서 최초의 아너스클럽 자매 회원이 되기도 했다.

