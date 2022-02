[아시아경제 황윤주 기자] 에스애더블류는 상장적격성 실질심사 사유가 추가될 수 있다고 11일 공시했다.

회사 측은 "최근 4사업연도 연속 영업손실 발생으로 관리종목 지정 후 5사업연도 연속 영업손실이 발생해 4월 0일까지 개선 기간을 부여받았다"며 "'내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생' 공시를 통해 최근 사업연도 영업손실이 재차 발생했다"고 설명했다.

