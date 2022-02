한솔홈데코, 지난해 영업이익 86억원…전년 대비 198.8%↑

[아시아경제 이관주 기자] 한솔홈데코 한솔홈데코 025750 | 코스피 증권정보 현재가 1,575 전일대비 5 등락률 +0.32% 거래량 440,678 전일가 1,570 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장![특징주]한솔홈테코, 제지원료 펄프 가격 폭등에 여의도 8배 조림지 보유 부각↑정부 전폭 지원! “탄소중립” 최대 수혜株, 바로 갑니다! close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 86억1910만원으로 전년 대비 198.8% 증가했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 4.0% 늘어난 2632억4968만원, 당기순이익은 830.9% 증가한 54억6016만원으로 집계됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr