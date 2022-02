김대중 전남교육감 예비후보, 본격 선거운동 시작

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김대중 전남교육감 예비후보는 선거 사무실에 알림 현수막을 내걸고 ‘대중교통 릴레이 캠페인'을 시작으로 본격적인 선거 운동에 돌입했다.

8일 김대중 교육감 예비후보에 따르면 대중교통은‘김대중의 찾아가는 교육소통 캠페인’을 줄인 말로, 이 캠페인은 도민과 함께 만들고 공감하는 교육행정 실현을 위해 현장의 목소리를 청취하고 이를 향후 교육정책에 반영하기 위한 방식이다.

이를 통해 도민들의 교육행정에 대한 궁금증을 해소하고 공약 이행 과정에서 예상되는 다양한 문제점들을 현장에서 듣고 답을 함께 찾아가기 위한 과정으로 진행된다.

김대중 예비후보는 “첫 번째 대중교통 일정은 대한민국 제1호 순천 기적의 도서관에서 시작할 것”이라며 “광양도립 미술관과 여수문화살롱에서 지역의 학부모, 학생들과 미래 교육에 관한 토론회를 하며 앞으로 전남 전역 학부모들의 이야기를 청취하고 소통하는 일정을 이어갈 것이다”고 밝혔다.

김 예비후보는 지난 6일 목포 동부시장과 동부축산에서 상인과 주민들을 만나 전남 학생의 어려움에 관한 이야기를 경청하고 전남 교육여건 개선과 행복한 학교 만들기를 위한 지역 주민참여방안에 대한 의견을 나눴다,

