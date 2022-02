중랑구, 면목역 광장에 신속항원검사소 추가 설치

[서울시 자치구 뉴스]중랑구, 8일부터 면목역 광장 임시선별검사소에서도 신속항원검사...성북구 광운초 전교생(605명) 참여 바자회 진행 수익금 전액 기부

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 8일부터 면목역 광장 임시선별검사소에서도 신속항원검사를 실시한다.

중랑구에서는 구청 중앙광장 및 면목역 임시선별검사소와 호흡기 진료 지정 의료기관에서 신속항원검사를 받을 수 있다. 지역 호흡기 진료 지정 의료기관은 중랑구 공식 블로그나 건강보험 심사평가원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

면목역 광장 임시선별검사소 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며 그 외 공휴일과 토·일요일은 오전 9시부터 오후 1시까지다.

구는 신속항원 키트 물량을 지속적으로 확보하는 한편 지역 유관기관에 협조를 요청하고 병의원들의 적극적인 참여를 유도해 지역 내 신속항원검사 실시 병의원을 지속적으로 확대해나갈 계획이다.

성북구 광운초 전교생 605명이 소외이웃을 위해 써달라며 서울 성북구(구청장 이승로)에 440만 원을 기부했다.

기부금은 지난해 10월26일부터 11월 11일까지 진행한 바자회를 통해 마련했다. 각자가 쓰지 않는 새 물건, 쓰던 것이지만 새것 같은 물건 등을 가져와 나누고 판매해서 623만800원을 모았다.

이 중 182만1271원은 지난해 12월 크리스마스 씰을 구입, 대한적십자사에 기부했다. 440만9529원은 취약계층 위해 써달라며 2월4일 성북구청에 전달했다.

광운초등학교에서는 전교 어린이회가 주도해 2년마다 바자회를 열고 있으며, 코로나19 확산 이전에는 위안부 할머니와 독거어르신을 돕기도 했다.

성북구는 지속적으로 소외이웃 위한 아름다운 나눔을 실천하는 광운초등학교 어린이에게 감사장을 수여했다.

이승로 성북구청장은 “모두가 어려운 시기에 광운초등학교 어린이의 미담이 큰 위로와 감동을 안겼다”면서 “소외이웃을 위한 나눔을 고민하고 실천하는 어린이야 말로 우리사회가 요구하는 인재이기에 이런 미담을 적극적으로 알리고 지역이 함께 응원할 수 있도록 다양한 노력을 펼치겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr