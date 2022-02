도봉구 '탄소공(Zero)감(減)마일리지' 만든다

[서울시 자치구 뉴스]도봉구, ‘탄소공(Zero)감(減)마일리지’ 신규 웹서비스 및 모바일 앱 구축 ‘건물/수송/에너지/순환/숲/교육/생활’ 7대 분야 온실가스 감축활동 마일리지로 적립...영등포구, 침체된 지역 관광 SNS로 알린다...동작구, 2022년 인권증진사업 참여 시민단체 모집

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 ‘2050 탄소중립’ 실현 주체인 주민의 자발적 실천을 촉진하고 지원하기 위해 2022년 '탄소공(Zero)감(減)마일리지'를 신설, 이를 운영하기 위한 웹서비스를 구축한다.

'탄소공(Zero)감(減)마일리지' 웹서비스는 오는 10월까지 온라인 시스템 구축을 완료하고 문제점을 보완한 후 이듬해 1월부터 회원 가입, 마일리지 적립, 인센티브 지급 등 정식 운영할 예정이다.

'탄소공(Zero)감(減)마일리지'는 온실가스 배출량과 이를 상쇄하는 흡수량을 합해 순배출량이 영(零)인 상태를 말하는 탄소중립 넷-제로(Net-Zero)와 온실가스를 감축(減縮)한다는 의미를 포함하고 있다.

기존 마일리지들이 특정 분야에 국한해 인센티브를 제공하는데 비해 '탄소공(Zero)감(減)마일리지'는 '도봉구 온실가스 감축 7대 전략'인 ‘녹색’ ▲건물 ▲수송 ▲에너지 ▲순환 ▲숲 ▲교육 ▲생활 등 모든 분야의 온실가스 감축 활동에 대해 마일리지를 적립하고 인센티브를 부여한다.

구는 마일리지 부여 항목, 검증방법, 인센티브 내용 등에 대해서는 주민들의 공감과 참여를 높이기 위해 여러 이해관계자가 참여하는 숙의를 통해 확정할 방침이다. 또 사용자가 쉽게 접근·확인·등록할 수 있도록 디자인을 구성, 탄소중립 실천 행동 콘텐츠도 제공함으로써 양방향 소통이 가능한 웹서비스를 구현하려고 한다.

도봉구는 2021년 9월 전국 최초로 탄소중립 기존 조례를 제정, 2021년 11월 국제 탄소정보공개프로젝트(CDP)에서 실시한 전 세계 965개 도시 평가에서 국내 유일 최고등급 ‘A’ 획득, 2021년 12월에는 환경부 주최 ‘2021 탄소중립 경연대회’에서 환경부 장관상을 수상하는 등 기초지방정부 차원에서의 탄소중립 정책을 선도하고 있다.

이동진 도봉구청장은 “온실가스 감축 주체인 주민 생활과 접점에 있는 지방정부가 앞장서 실질적 감축을 이루어 낼 수 있는 정책을 마련해야 한다. 탄소공(Zero)감(減)마일리지를 통해 구민의 자발적 실천을 촉진하고 지원함으로써 ‘2050 탄소중립’ 실현을 선도해 나가겠다"고 말했다.

영등포구(구청장 채현일)가 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 관광 마케팅으로 침체된 지역 관광 활성화에 박차를 가한다.

과거에는 관광 안내 책자, 인터넷 포털사이트를 이용해 여행정보를 수집했다면 최근에는 인스타그램, 페이스북 등 SNS 채널을 활용해 실시간으로 콘텐츠를 검색하고 각종 맛집, 데이트 명소 등을 찾아다니는 여행이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다.

이에 구는 코로나 이후 뉴노멀 시대에 대비, 다양한 SNS를 적극 활용해 지역 관광자원과 구정 소식 등을 홍보하며 국내·외 관광객들에게 영등포의 다채로운 매력을 소개할 계획이다.

특히 영등포구 관광 공식 인스타그램은 ▲테마별 여행 코스 ▲맛 가이드 ▲예술 문화 전시 정보 ▲의료관광 협력기관 소개 ▲각종 이벤트 등 사용자 중심의 콘텐츠 생산과 진정성 있는 소통으로 꾸준히 인기를 얻고 있다.

지난 2020년 개설 이후 약 3천700여 명의 팔로워 수와 54만 회 이상의 게시물 노출을 달성하는 등 서울시 대표 관광 홍보 채널로서 발돋움했다.

올해는 최근 MZ세대를 중심으로 유행하고 있는 ‘숏폼(Short Form)’ 콘텐츠도 선보일 예정이다. 영등포 도보관광 5개 코스를 숏폼 콘텐츠 영상으로 제작, 롱보드 대표 인플루언서인 박상정 씨와 함께 영등포 곳곳의 관광자원을 소개하는 홍보 영상을 업로드하여 젊은 층의 관심을 이끌어내려고 한다.

아울러 구는 페이스북, 웨이보 등 의료관광 다국어 SNS와 연계, 지역 곳곳에 숨겨진 맛집과 관광명소, 호텔, 즐길거리 등 유익한 정보를 제공함과 동시에 전 세계인들에게 영등포 의료관광특구의 우수성을 널리 알릴 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “다가오는 포스트코로나 시대를 대비하여 다양한 SNS 채널을 통해 영등포에 관심 있는 국내·외 관광객들과 실시간 소통을 이어가며 관광 홍보 효과를 극대화할 것”이라며 ”생생하고 재미있는 양질의 콘텐츠를 통해 다시 찾고 싶은 영등포구가 되도록 많은 노력을 기울이겠다”고 전했다.

동작구(구청장 이창우)는 구민의 인권감수성 향상 및 지역사회의 인권 친화적 문화 확산을 위해 ‘2022년 시민단체 인권증진사업’을 공모한다.

전문성과 노하우를 가진 인권단체 주도로 인권의 사각지대에 있는 사회적 약자를 보호, 주민들의 인권의식을 향상시켜 지역사회 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

구는 2015년부터 사업을 추진, 지난해 ▲노인 인권 워크숍 교육 실시 ▲인권 모니터링 활동 ▲인권 포럼 개최 등을 진행해 일상생활에서부터 실천하는 인권 문화 형성에 기여했다.

이번 공모는 노인, 장애인, 여성, 이주민 등 사회적 약자의 인권증진 사업으로, 일회성이 아닌 지속적으로 주민 인권감수성을 향상시킬 수 있는 사업을 대상으로 한다.

신청 자격은 동작구 내 사무소 및 활동근거를 두고 동작구민을 대상으로 활동하는 시민단체 및 비영리 법인으로, 선정된 단체에는 사업 당 300만원 내외를 지원한다. 단, 총 사업비의 10% 이상을 자부담해야 한다.

접수기간은 7일부터 18일까지, 신청을 원하는 단체는 신청서 등 제출서류를 동작구 누리집에서 확인 후 동작구청 감사담당관(장승배기로 161)으로 방문 제출하거나 우편 또는 전자 우편으로 제출하면 된다.

사업의 적정성, 타당성, 파급효과, 사업단체의 수행능력 등을 평가하고, 서류심사 및 심의를 거쳐 4월 중 최종 선정할 계획이다.

자세한 사항은 감사담당관으로 문의하면 안내받을 수 있다.

유재천 감사담당관은 “올해도 시민단체 인권증진 사업 지원을 통해 주민 일상성과 현장성을 강조한 생활 인권사업 추진으로 지역사회의 인권 존중 실현을 위해 노력할 것”이라며 “창의적인 아이디어와 역량을 가진 인권관련 단체들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

