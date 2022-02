링크샵스, 킬사글로벌과 싱가포르 대학 창업 지원

패션 동대문 의류 기반 신개념 패션 창업 지원

[아시아경제 김철현 기자] 도매 의류 중개 플랫폼을 운영하는 링크샵스(공동대표 서경미·오영지)는 해외시장 진출 전문 기업인 킬사(KILSA)글로벌과 업무협약을 맺고 싱가포르 교육기관인 ITE에 동대문 패션 시장을 기반으로 한 창업 지원에 나선다고 3일 밝혔다.

싱기포르 교육부 산하의 국립 교육기관인 ITE칼리지는 실무 중심의 직업전문학교다. IT를 접목한 패션 강의를 비롯해 오프라인 매장 창업 등의 교과 과정을 운영하고 있다.

이번 협약으로 링크샵스는 킬사글로벌과 함께 동대문 의류를 기반으로 한 K패션 분야 전반에 걸쳐 지원을 하게 됐다. 기존 오프라인 매장 위주의 인력 양성뿐만 아니라 이커머스 창업을 중심으로 하는 교과 수업을 지원한다. ITE칼리지에서 운영하는 복합 쇼핑몰 '에피토미'에서 리테일 전공 학생들의 온·오프라인 상업 활동도 돕게 된다.

킬사글로벌은 현재 에피토미 리테일 매장 내에 20여개 한국 브랜드를 입점시켰으며 링크샵스는 이번 제휴에 앞서 동대문 의류 상품을 지원, 남성 티셔츠 1차 물량 재고를 1주일만에 모두 소진한 바 있다.

오영지 링크샵스 대표는 "젊은층을 주축으로 K콘텐츠 관련 패션이 큰 인기를 얻고 있다"며 "현지 학교 측에서 높은 수요를 반영, 적극적으로 협업을 희망해 링크샵스의 해외 전략과 잘 맞아 이번 업무협약을 진행하게 됐다"고 했다.

