현대엔지니어링, '현대 테라타워' 브랜드 비주거상품까지 통합

[아시아경제 황서율 기자] 현대엔지니어링이 자사 지식산업센터 브랜드 ‘현대 테라타워’를 비주거 상품 통합 브랜드로 확장한다.

3일 회사 측에 따르면 브랜드 확장은 올해 상반기 분양 예정인 은평뉴타운 복합시설부터 적용할 예정이다. 호텔과 업무·상업시설이 어우러진 ‘현대 테라타워 은평’을 통해 비주거 상품 통합 브랜드로서 시장 선점에 나선다는 계획이다.

현대엔지니어링은 지난 2014년 서울 문정역에 세운 지식산업센터에 ‘현대 테라타워’ 브랜드를 처음 도입했다. 이후 서울시 송파구 테라타워2, 서울시 금천구 가산 테라타워, 용인시 기흥구 테라타워 등 총 14개 사업지로 확장 공급됐다. 총 사업지 연면적은 62만평에 달한다.

회사 측은 이같이 누적된 시공 노하우 및 기술을 결합한 비주거 상품을 공급해 건축·상품·분양관리 등에서 차별화를 꾀하겠다는 전략이다.

현대엔지니어링 관계자는 "현대 테라타워 브랜드 확장과 함께 지속적인 브랜드 관리로 시장을 선도하고 고객 신뢰를 쌓아가겠다"고 말했다.

