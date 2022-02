요미우리 "美 바이든, 韓 대선 끝난 5월말 방한 검토 중"

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 대통령이 한국 대통령 선거 직후인 5월 말 한국 방문 일정을 검토 중이라고 일본 요미우리신문이 1일 보도했다.

보도에 따르면 바이든 대통령은 이른바 '쿼드(미국·일본·호주·인도) 4국 정상회의를 위해 5월 말 일본을 방문하는 방향을 조율 중이며 이와 함께 한국 방문도 검토 중이라고 복수의 미·일 정부 관계자가 밝혔다.

미 정부는 한국 새 대통령이 취임한 후 방한을 모색해왔다. 요미우리는 문재인 대통령의 임기가 만료되는 5월9일을 넘겨 일본과 한국을 방문하는 방향으로 조율 중이라고 전했다.

당초 일본 정부는 여름에 실시된 참의원 선거 일정 등을 고려해 바이든 대통령의 방문 시기를 3~6월로 미국 측에 타진한 것으로 알려졌다.

다만 스콧 모리슨 호주 총리와 나렌드라 모디 인도 총리의 일정이 어떻게 조율되느냐에 따라 바이든 대통령의 방문 시기가 당겨지거나 늦춰질 수 있다고 요미우리는 덧붙였다.

호주의 경우 5월께 총선이 실시될 전망이다.

바이든 대통령은 한국과 일본을 방문해 대중국·대북 정책에서 한·미·일이 협력하는 모습을 부각하려는 구상인 것으로 보인다.

한편 일본 정부는 바이든 대통령을 기시다 후미오 내각의 첫 국빈으로 맞이하는 방안을 검토 중이다.

기시다 총리의 방미는 바이든 대통령이 일본을 방문한 이후에 추진될 전망이다.

