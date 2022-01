[아시아경제 김진호 기자] 30일 오후 서울 서대문구 남가좌동의 지상 19층·지하 4층짜리 주상복합건물에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌다. 해당 화재로 70여명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

화재는 건물 1층에 있는 식당에서 시작됐다. 인명피해는 없었지만, 식당 내부가 불에 탔다. 소방당국은 차량 15대와 대원 54명을 투입해 불이 난 지 1시간 7분만인 오후 5시 7분께 불을 완전히 진화했다.

소방당국은 현재 정확한 화재 원인을 조사 중에 있다.

