민주당 "무공천이라더니 김재원 무소속 출마…윤석열 입장 내놔야"

현근택 "이번에도 어물쩡 넘어가려는 심산은 아닌지 의심스러워"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 30일 김재원 국민의힘 최고위원의 대구 중·남구 무소속 출마 등과 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보의 입장 표명을 요구했다. 국민의힘이 무공천 입장을 밝혔음에도 김 최고위원이 무소속 출마 후 복당을 언급한 것은 ‘꼼수’라는 것이다.

이날 현근택 민주당 선대위 대변인은 "국민의힘 공천관리위원회가 ‘대구 무공천’을 내세우자마자, 김 최고위원의 ‘꼼수 탈당, 꼼수 출마 후 복당’ 선언이 있었다"며 "윤석열 선대위는 박덕흠, 전봉민 등 책임져야 할 사람들을 아무 일도 없었다는 듯 합류시키려다 논란이 되자 슬그머니 철회한 바 있다. 국민의힘이 이번에도 어물쩍 넘어가겠다는 심산은 아닌지 의심스럽다"고 했다.

김 최고위원이 ‘탈당하고 당선되어 돌아오라는 당의 명령에 무조건 복종한다’라는 출마의 변에 대해서는 "그 자체로 궤변일 뿐 아니라 무책임의 끝을 보이고 있다"고 지적했다.

권영세 사무총장이 ‘탈당 후 복당 불가’ 방침을 밝혔거나, 이준석 국민의힘 대선후보가 ‘산처럼 무겁게 행동하라’고 밝힌 것에 대해서도 "허공에 대고 얘기하는 셈"이라며 "당 최고위원이 이처럼 국민을 기만하고 있는데 어떤 직접적 조치도 보이지 않는다"고 지적했다.

현 대변인은 "윤 후보는 ‘꼼수 탈당, 꼼수 출마 후 복당’을 허용하는 국민의힘이 과연 공정한 정치 세력인지, 정치 개혁을 운운할 자격이 있는지 냉철하게 판단하기 바란다"며 "국민 앞에 확고한 입장을 밝히기 바란다"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr