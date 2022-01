세계 10대 부자 재산, 올들어 208조원 감소…주식·가상화폐 급락여파

1위 머스크 65조원 감소...칩부족 여파

워런버핏 혼자 자산 늘어나...2.2% 증가

[아시아경제 이현우 기자] 연초부터 미국을 비롯한 세계 증시에서 기술주 급락세와 암호화폐 가격하락이 지속되면서 세계 10대 부호들의 재산도 올해 한달동안에만 1726억5000만달러(208조4000억원) 이상 줄어든 것으로 나타났다.

29일(현지시간) 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 10대 부호들의 개인 재산은 지난 27일 기준 합계 1조3192억달러로 집계됐다. 올들어 한달 만에 1726억5000만달러, 약 11.6% 감소했다.

재산이 가장 많이 줄어든 사람은 세계 최고 갑부로 알려진 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)다. 그의 재산은 2160억달러로 연초보다 541억달러, 약 20.3% 감소했다. 특히 지난 27일 하루에만 258억달러가 줄었다. 머스크가 차량용 반도체 칩 부족 문제로 테슬라가 올해 신차를 출시하지 않는다고 밝혀 당일 주가가 11% 넘게 하락했기 때문이다. 테슬라 주가는 연초 대비 30%가량 내렸다.

세계 최고 부자 10명 가운데 올해 재산이 늘어난 유일한 인물은 '투자의 달인'이라 불리는 워런버핏 한 사람뿐이었다. 버핏의 재산은 1110억달러로 23억9000만달러, 약 2.2% 증가했다. 그는 마크 저커버그 페이스북 CEO를 10억달러 차이로 제치고 6위로 올라섰다. 저커버그는 자산이 152억달러 감소했다.

세계 2위 부자인 제프 베이조스 아마존 창업자는 재산이 1640억달러로 278억달러 감소했다. 3위인 패션그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장의 재산은 194억달러 줄어든 1590억달러, 4위 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠는 재산이 1270억달러로 111억달러 감소했다.

이밖에 구글 창업자 래리 페이지와 세르게이 브린, 스티브 발머 전 마이크로소프트 CEO, 래리 엘리슨 오라클 회장 등이 10위 안에 들었다. 이들 대부분의 개인 재산은 100억달러 넘게 감소했다.

한편 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 창업자인 중국계 캐나다인 자오창펑의 재산은 암호화폐 가격 급락에 302억달러나 감소했다. 자오창펑의 재산은 656억달러로 16위로 기록됐다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr