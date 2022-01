일본, 조선인 강제노역 동원된 '사도광산' 세계유산 추진(종합)

[아시아경제 최동현 기자] 일본 정부가 일제강점기 조선인 강제 징용 현장인 니가타현 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하기로 28일 결정했다.

기시다 후미오 일본 총리는 이날 오후 "사도광산을 유네스코 문화유산 후보로 추천하기로 했다"면서 "올해 신청해서 조기에 논의를 시작하는 것이 등재 실현에 지름길이라는 결론에 도달했다"고 밝혔다. 기시다 총리는 이날 외무상 및 문부과학상과 협의를 거친 뒤 추천 여부를 최종 결정했다.

일본 정부는 추천 시한인 다음 달 1일 각의(국무회의)를 개최하고 승인 절차를 거쳐 사도광산의 세계유산 등재 추천서를 유네스코에 제출할 계획이다.

유네스코 자문기구인 국제기념물유적협회의회(ICOMOS·이코모스)는 현지조사 등 약 1년 반 동안의 심사를 거쳐 2023년 6~7월에 사도광산의 등재 여부를 결정한다.

한국 정부는 사도광산이 조선인 강제노역 피해 현장인 만큼 세계유산 등재에 강하게 반대하고 있어 향후 양국 간 외교 갈등으로 번질 가능성도 있다.

사도광산은 에도시대(1603년~1867년) 금광으로 유명했던 곳이다. 태평양전쟁(1941년~1945년) 기간에는 철·아연·구리 등 전쟁 물자를 확보하는 광산으로 활용됐다.

조선인 강제 노역은 태평양전쟁 시기 이뤄졌다. 사도광산에 동원된 조선인을 연구한 히로세 데이조 일본 후쿠오카대 명예교수가 지난해 공개한 자료에 따르면 약 2000명 정도의 조선인이 강제 노역을 한 것으로 추정됐다. 일본 정부는 조선인 강제 징용이 문제가 될 것을 우려해 사도광산 세계유산 추천서에서 대상 기간을 에도시대까지로 한정했다.

