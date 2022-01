◆ 부이사관 승진

▶장관비서관 나성화 ▶원전산업정책과장 김규성

◆ 서기관 승진

▶제1차관실 박은표 ▶산업통상자원부 강환일 ▶반도체디스플레이과 김대영 ▶산업기술개발과 임태섭 ▶가스산업과 서성민 ▶수소경제정책과 박영진 ▶통상정책총괄과 최태준 ▶신북방통상총괄과 정초원 ▶자유무역협정정책기획과 박수정 ▶무역진흥과 박두강 ▶투자정책과 주현수 ▶규제개혁법무담당관실 하동환 ▶산업환경과 정두식 ▶전력산업정책과 김정운 ▶동북아통상과 박순철 ▶구주통상과 권순심

◆ 과장급 전보

▶군산자유무역지역관리원장 김두열 ▶경제자유구역기획단 서비스투자지원팀장 김범식

