[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 화보 촬영 현장을 공개했다.

제시는 27일 자신의 인스타그램에 스포츠 브랜드 모델로 활동 중인 본인의 화보 사진 여러 장을 게재했다.

운동복을 입고도 돋보이는 이국적이고 탄탄한 몸매가 눈길을 끈다.

이에 누리꾼들은 "너무 예뻐요", "최고입니다", "사랑해요" 등 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr