서울 1~8호선 지하철 전 역사에 엘리베이터 생긴다

교통약자가 혼자 지하철 탈 수 있도록

2024년까지 650억 투입해 엘리베이터 설치

현재 254개역에 '1역 1동선' 확보

[아시아경제 한진주 기자] 서울 지하철 1∼8호선 275개 전 역사에 2024년까지 엘리베이터가 설치된다.

28일 서울교통공사는 2024년까지 서울시가 약 650억원을 투입해 275개 전 역사에 엘리베이터를 설치해 '1역 1동선'을 확보한다고 밝혔다.

'1역 1동선'은 장애인, 고령자 등 교통약자가 지상에 있는 지하철역 출구에서 대합실, 승강장까지 엘리베이터를 이용해 혼자 지하철을 탈 수 있는 동선을 말한다.

현재 254개역(2021년 기준, 확보율 92.3%)에 1역 1동선이 갖춰져있다. 서울교통공사는 내년 완공을 목표로 10개 역에서 엘리베이터 설치 공사를 시작한다.

서울교통공사가 운영하는 역사 중 유일하게 엘리베이터가 없는 7호선 남구로역에는 엘리베이터를 신설한다.

5호선 강동·종로3가역, 6호선 새절·상월곡·봉화산·구산역, 7호선 수락산·청담·광명사거리역 등 역사 내 엘리베이터가 있지만 '1역 1동선' 확보가 안 됐던 9개 역에는 엘리베이터를 추가로 설치하기로 했다.

5호선 상일동역, 3호선 고속터미널역, 8호선 복정역, 2호선 신설동·까치산역, 6호선 대흥역 등 공간 확보 문제로 엘리베이터 설치가 어려웠던 6개 역에서도 설계 작업이 진행 중이거나 다양한 설계방안을 검토중이다.

2020~2021년 엘리베이터 공사를 시작한 1호선 청량리역, 2호선 용답역, 3호선 교대역, 4호선 명동역, 5호선 마천역 등 5개 역 엘리베이터는 올해부터 운영된다.

교통 약자에 대한 편의시설이 갖춰지지 않은 지하철 역사들은 대부분 1970년~1990년대에 건립된 곳들이다. 서울교통공사는 무임승차 비용 부담이나 수송원가 대비 낮은 운임구조 등으로 재정난이 심화돼 엘리베이터 설치 예산을 확보하기 어려웠다는 설명이다.

김상범 서울교통공사 사장은 "승강 편의시설 설치를 위해 가장 필요한 것은 재정"이라며 "어려운 공사 상황을 감안한 정부의 지원을 절실히 부탁드린다"고 말했다.

