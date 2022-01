서부발전 CEO, 중대재해 근절 위해 현장점검 강화

[아시아경제 세종=권해영 기자] 한국서부발전이 중대재해 근절을 위해 협력사와 현장안전 분야 소통 강화에 나섰다.

서부발전은 박형덕 사장이 지난 27일부터 이틀간 김포건설본부, 서인천발전본부, 평택발전본부를 대상으로 '최고경영자(CEO) 사업소 현장 안전점검'을 실시한다고 28일 밝혔다. 이번 점검은 산업통상자원부 산하 공공기관의 특별안전점검 조치의 일환이다.

서부발전은 중대재해처벌법 시행을 앞두고 지난 17일부터 선제적으로 단일 국내 최대 발전현장인 태안화력발전소에서 '찾아가는 CEO 협력사 안전컨설팅'을 진행했다. 대형현장인 만큼 협력사 작업현장을 찾아 직접 점검하고 협력사 근로자의 애로사항, 건

의사항을 청취했다.

박 사장은 이번엔 27일 중대재해처벌법 시행과 맞물려 김포와 서인천발전본부에서 직접 안전점검을 실시했다. 사업소별 안전사고가 일어날 가능성이 높은 위험한 장소를 둘러보고, 안전에 취약한 설비를 선별해 중점적으로 점검했다. 현재 한창 건설중인 김포열병합발전소 현장을 찾아 도급사업, 발주사업 현장의 잠재위험요인 사전 제거에도 주력했다. 특히 안전이 확보되지 않은 상태에서 작업을 거부할 수 있는 '근로자 작업중지권한 제도'를 적극 사용하라고 권장했다.

서부발전은 현장의 안전한 작업환경 구축을 위해 '안전등급제'를 시행해 선의의 안전경쟁으로 협력사의 안전관리 수준이 높아질 수 있도록 조치하고 있다. 주요 재해자인 일용직 근로자에 대해 작업전 교육, 작업중 관리 등을 시행해 사고예방에도 힘써 왔다. 박 사장은 동시에 ▲사무공간 개선 ▲현장 근로자 대상 마음건강 교육지원 ▲안전관리비 법정요율 이상 계상 ▲고가 안전장구 대여 등 협력사의 요청사항을 적극 수용해 협력사 직원이 안전하고 쾌덕한 근무환경에서 일할 수 있도록 했다.

박 사장은 "앞으로 중대재해가 발생하지 않도록 안전보건관리체계를 더욱 공고히 해 안전과 보건 확보 의무에 최선을 다할 것"이라며 "협력사의 안전요청사항을 적극 수용해 발전소 종사자들이 안전하고 건강하게 일할 수 있는 현장을 구현해 나가겠다"고 말했다.

