[아시아경제 황윤주 기자] 국내 채권형펀드에 4거래일 동안 4775억원의 자금이 순유출됐다.

28일 금융투자협회에 따르면 지난 26일 기준 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 채권형펀드에서는 1890억원의 자금이 순유출되며 4거래일간 4775억원이 순유출됐다. 해외 채권형 펀드에서는 이날 413억원의 자금이 순유출됐다.

국내 주식형 펀드에서는 2거래일 동안 683억원의 자금이 순유입됐다. 해외 주식형 펀드에서는 다시 하루만에 순유입으로 전환돼 514억원이 들어왔다.

단기자금이 들어오는 머니마켓펀드(MMF)에는 하루 동안 1조7751억원의 자금이 들어와 설정원본은 149조9715억원, 순자산총액은 150조5241억원으로 집계됐다.

