[아시아경제 김민영 기자] 23일 오후 3시 10분쯤 충남 아산시 둔포면의 한 실리콘 파우더 제조 공장에서 기계 장비 폭발과 함께 불이 났다.

이 불로 해당 장비를 가동 중이던 40대 직원이 얼굴 등에 화상을 입고 병원으로 옮겨졌고 샌드위치 패널로 된 공장 외벽 일부가 파손됐다.

불은 공장 지붕 등을 그을린 뒤 35분 만에 꺼졌다.

경찰과 소방당국은 실리콘 파우더 건조 장비 안에서 분진이 폭발한 것 같다는 공장 직원 진술 등으로 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

