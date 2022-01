김건희 등판하나…팬클럽 회장이 공개한 프로필 촬영 현장

김건희, 포털사이트 게재위한 프로필 사진 촬영

윤석열 측 "공식활동 계획된 바 없다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨의 근황이 공개됐다.

김씨 팬클럽인 '건희 사랑(희사모)' 회장 강신업 변호사는 23일 자신의 페이스북에 "김건희 대표님 가장 최근 사진입니다. 장소는 스튜디오입니다"라며 김씨의 사진을 공개했다. 사진 속 김씨는 베이지색 정장 차림에 단발머리를 한 모습이다.

강 변호사는 "정말 세련되고 멋지지 않나. (김건희) 대표님의 공개 등장도 임박했다"며 김씨가 곧 공식 석상에 등장할 것임을 예고했다.

현재 강 변호사는 선거대책본부에서 공식 직책을 맡고 있지는 않다. 그는 연합뉴스를 통해 "(올해) 1월에 찍힌 사진을 제공 받았다"며 네이버 등 포털 사이트에 게재할 프로필 사진을 촬영하는 현장이라고 설명했다. 촬영된 프로필 사진은 이르면 이번주 초반 각종 포털사이트에 올라올 것으로 전해졌다.

선대본부 내에 김씨를 전담하는 팀도 곧 출범할 것으로 알려졌다.

다만, 이양수 선대본부 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 현안 브리핑을 열고 김씨의 등판에 대해 "현재 선대본부 차원에서 공식적으로 의미 있는 (김씨의) 활동을 계획하고 있는 것은 없다"고 말했다.

강 변호사가 올린 사진에 대해서 이 수석대변인은 "아무래도 팬카페나 지지자들은 공개 활동을 기대하고 바라는 그런 마음이 있다. 그런 심정이 담긴 마음이라고 본다"며 "현재 팬클럽 등 사조직 활동을 선대본부에서 정확히 파악하지 못하고 있다"고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr