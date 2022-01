"작년 국제원자재價 급등…물가상승 압박 커지고, 기업채산성 악화"

한경연, '국제원자재 가격급등의 기업채산성·생산자물가 영향분석'

[아시아경제 김흥순 기자] 지난해 국제원자재 가격 급등으로 원재료수입물가가 40% 이상 오르면서 생산자물가는 5.7%포인트(p)만큼 상승압력을 받고, 기업의 영업이익률은 연간 2.3%p 감소하는 등 거시경제와 기업채산성에 상당한 부담으로 작용했다는 조사 결과가 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)은 23일 '국제원자재 가격급등이 생산자물가 및 기업채산성에 미치는 영향과 시사점 분석'을 통해 이같이 밝혔다.

작년 원재료수입물가 42.3% 폭등, 2008년 이후 최대 상승

한경연에 따르면 2021년 중 수입물가는 전년대비 17.6%나 올랐는데, 수입물가를 구성하는 항목 가운데 원재료수입물가의 상승률이 42.3%로 가장 높았다. 원재료수입물가의 이러한 상승률은 글로벌 금융위기가 발생한 2008년 54.6%이후 13년 만에 최대치다.

2021년 중 원재료수입물가가 급등한 원인은 국제원유를 중심으로 한 국제원자재 가격의 가파른 상승 때문이라고 한경연은 분석했다. 지난해 국제원유가격은 유종별로 현물가격 기준 51.4%(브렌트유)에서 최대 58.7%(WTI·서부텍사스산원유)까지 올랐다. 비철금속가격도 알루미늄(42.2%), 아연(31.5%) 등이 큰 폭으로 올랐고, 주요 곡물가격도 선물가격 기준으로 옥수수가 22.6%, 소맥이 20.3% 상승했다.

생산자물가도 5.7%p 상승 효과

원자재가 상승 절반 기업부담 시 매출액영업이익률 2.3%p 악화

한경연이 원재료수입물가 상승이 생산자물가에 미치는 영향력을 파악한 결과, 원재료수입물가가 1%p 오르면 생산자물가 상승률은 0.134%p 높아지는 것으로 나타났다. 이 결과를 연간 기준으로 적용하면 지난해 42.3%의 원재료 수입물가 급등은 2021년 생산자물가를 5.7%p 상승시키는 효과가 있었던 것으로 분석됐다.

한경연은 또 기업들이 원재료수입물가 상승분의 절반을 기업 스스로 자체 흡수하고, 나머지 절반을 제품판매 가격에 반영한다는 가정 아래 국제원자재가 상승이 기업채산성 등에 미치는 영향도 분석했다. 그 결과 비금융업 전체 기업의 매출액영업이익률은 코로나19 이전 5년(2016년~2020년)간 평균 5.1%였는데, 국제원자재 가격 상승 이후로는 2.8%로 이전보다 연간 2.3%p 하락하는 것으로 나타났다. 더불어 기업들의 가격 전가로 인해 생산하는 상품·서비스의 가격은 6.0%p 상승하는 것으로 파악됐다.

기업 규모별 매출액영업이익률 하락 폭은 대기업이 -2.5%p, 중소기업이 -1.9%p로 대기업이 더 컸다. 한경연은 대기업이 국제원자재 가격 인상의 영향을 더 많이 받는 이유가 매출액 대비 재료비 비중이 높기 때문이라고 분석했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "우리나라는 원유, 비철금속 등 원자재 수입비중이 높아 국제원자재가격이 상승하면 국내 물가상승 압력이 커질 수밖에 없는 구조를 가지고 있다"며 "최근 국제 원자재 가격 급등이 국내 거시경제와 기업 수익성에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 핵심 원자재 공급망의 안정적 확보, 수입관세 인하, 국제물류 지원 등을 통해 수입물가 상승압력을 최대한 완화해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.

