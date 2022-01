[아시아경제 이창환 기자] 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 2022년 1분기 신입/경력 대규모 공개 채용을 진행한다고 22일 밝혔다.

1분기 공개 채용은 제작/개발, 사업/서비스 기획, 경영지원부의 신입 및 경력사원 모집으로, 16개 직무로 나눠 대규모 채용을 진행한다. 서류 접수는 다음달 2일까지다.

채용인원은 00명이며 각 부문의 지원 자격은 직무에 따라 다르다. 채용 과정은 서류 접수, 실무진 면접, 임원 면접 순이며, 전형 결과는 합격 여부와 관계없이 개별 안내할 예정이다. 자세한 사항은 엔카 채용 사이트에서 확인 가능하다.

연승원 엔카닷컴 인사팀장은 “엔카닷컴은 ‘최초’와 ‘최고’의 타이틀을 지닌 국내 1위 중고차 플랫폼으로 강력한 업계 인사이트와 IT 기술력을 바탕으로 성장을 가속화 하고 있다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr