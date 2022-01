중진공, '글로벌조달마케터사업' 보조 사업자 공모

올해 연간 사업비 총 10억원…2월 11일까지 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 글로벌조달마케터 사업의 보조 사업자 1개 사를 공개 모집한다고 21일 밝혔다.

글로벌조달마케터 사업은 중기부와 중진공이 지난해 국내 중소기업의 국제기구 조달시장 진출을 지원하기 위해 신규로 도입한 사업이다. 보조 사업자 공모 대상은 국제기구 등 글로벌 조달시장에 대한 전문지식을 보유한 교육·컨설팅 기업 또는 기관이다. 사업비는 10억원이다.

보조 사업자는 국제기구 조달시장 진출을 위한 교육·컨설팅, 입찰준비·지원을 담당하게 된다. 교육·컨설팅은 ▲국제기구 조달시장 및 입찰 프로세스 기본교육 진행 ▲지속가능컨설팅을 통한 지속가능경영 추진기반 구축을 목표로 한다. 입찰준비·지원은 ▲국제기구 입찰 공통서류 작성 및 벤더등록, 입찰제안서, 역입찰 등 입찰을 위한 밀착 지원 ▲낙찰 시 협상단계에서 필요한 제반사항 지원 등이다.

보조 사업자 지원 자격과 제출서류 등 자세한 내용은 공고문을 통해 확인할 수 있고 세부적인 내용은 중진공 수출마케팅사업처로 문의하면 된다. 김학도 이사장은 "국제기구 조달시장은 2020년 기준 26조원에 달하는 거대시장이지만 한국의 평균 시장점유율은 1%에 불과한 수준"이라면서 "중진공은 우선 사업을 함께 운영할 역량있는 보조 사업자를 선정하고 2월 중 참여기업 모집 등 중소기업 글로벌 조달시장 진출 확대를 위한 본격적인 지원에 나설 계획"이라고 밝혔다.

