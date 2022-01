[아시아경제 지연진 기자] 태경케미컬 태경케미컬 006890 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 400 등락률 +3.36% 거래량 31,584 전일가 11,900 2022.01.20 14:41 장중(20분지연) 관련기사 태경케미컬, 작년 영업익 57.8% 증가 [종목속으로] 하반기 지지부진한 태경케미컬…배송시장 격변 노린다[특징주]'실적 기대감' 태경케미컬, 7% 강세 close 은 주당 220원을 현금배당한다고 20일 공시했다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr