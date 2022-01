[아시아경제 이선애 기자] 우리산업 우리산업 215360 | 코스닥 증권정보 현재가 20,400 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 107,888 전일가 20,450 2022.01.19 14:08 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"[특징주]우리산업, 바이든 밀고 테슬라 끌고…테슬라·리비안· 바이톤 PTC 히터 공급우리산업, 검색 상위 랭킹... 주가 0.75% close 은 유럽완성차로부터 쿨란트 히터 공급사로 최종 선정됐다고 19일 공시했다. 공급금액은 공급기간 5년간 한화 501억6100원 규모로 2020년 매출액 대비 약 17.4%에 해당한다. 공급기간은 2024년부터 2028년까지다. 유보기한은 2028년 12월31일이다. 회사 측은 공시 유보사유에 대해 “계약서상 당사자간의 비밀유지준수 의무와 기존 고객사와의 원활한 거래유지 및 영업활동의 제한 우려”라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr