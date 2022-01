이준석 "김건희 7시간 통화 녹취, 뭐가 문제냐…문제될 일 없었다"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 16일 윤석열 후보의 배우자 김건희씨와 언론인과의 통화 내용이 담긴 방송과 관련해 ‘무엇이 문제냐’는 반응을 보였다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 보도한 내용을 봤다"며 "방송에서 정확히 어떤 부분이 문제 되는지를 조금 더 명확하게 지적했으면 하는 생각"이라고 꼬집었다.

방영 전부터 논란이 됐던 것에 비해 방송에서 어떤 점을 비판하려는 것인지 드러나지 않는다는 것이다.

그는 "다음 주에도 MBC에서 보도예정이라고 하니, 다음 주에는 정확히 어떤 부분이 어떤 이유로 문제되는지도 언론사의 관점을 실어 보도하면 시청자의 이해가 더 쉬울 것 같다"고 조언하기도 했다.

이 대표는 "우선 후보자의 배우자가 정치나 사회 현안에 대해 본인이 가진 관점을 드러내는 것은 전혀 문제가 될 일이 없다"며 "특히 보도될 수도 있다는 가능성을 인지하지 못한 상황에서는 여러 사안이나 인물에 대해서 편하게 평가하고 표현할 수 있는 것"이라고 했다.

이어 "선거과정에서 가족만큼 후보자를 생각하고 노력하는 사람이 없기에 모든 단위의 선거에서 가족의 역할은 중요하다"면서 "후보자의 배우자가 본인에게 과도한 의혹을 제기하는 매체들에 대해서 지적하고, 조언을 해주는 사람들에 대해서 감사를 표하고, 캠프를 구성하기 위해 적극적으로 인사를 영입하는 것은 전혀 문제가 될 일이 아니다"라고도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr