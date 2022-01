추미애 "멸콩놀이하는 분들, 군대 맛 좀 봐야 철들어"

[아시아경제 류태민 기자] 추미애 전 법무부 장관은 지난 15일 최근 국민의힘에서 빚어진 ‘멸콩’ 논란을 겨냥해 “다 군대를 안 갔다”며 “군대 맛을 좀 보게 하는 게 어떻겠냐”고 말했다.

추 전 장관은 16일 쿠팡플레이의 ‘SNL 인턴기자’에 출연해 ‘(멸공 놀이를 하는) 철없는 재벌과 당대표는 어떻게 하면 철이 드는가’라는 질문을 받고 “멸치, 콩 다 드셔도 철이 안 들 것 같아 걱정”이라며 이같이 답했다. 앞서 정용진 신세계그룹 부회장은 인스타그램에서 ‘멸공’이라고 적은 게시문을 올려 여권에서 박영선 전 중소벤처기업부 장관, 열린민주당 김의겸 의원 등이 비판했다.

추 전 장관은 ‘이재명 더불어민주당 후보와 이낙연 전 대표 중 물에 빠지면 누구를 구할 것이냐’는 질문에는 이 전 대표를 꼽았다. 그는 “이재명 후보는 개척력, 생명력이 강한데 이낙연 전 대표는 혼자서 극복할 힘이 없을 것으로 느껴진다”고 설명했다.

그는 윤석열 후보에 대해서도 “마트에서 멸콩놀이 하시고 또 (북한을) 선제타격해야 한다고 하시는데, 국민이 위험에 빠져도 어쩔 수 없다는 마음이라면 대선 놀이를 그만하셔야 할 것 같다”며 “사법시험 9수도 하셨는데 대선 재수도 괜찮지 않냐. 준비해서 실력이 갖춰지면 그때 나오시기 바란다”고 덧붙였다.

한편 국민의당 안철수 후보를 향해서는 "이번만큼은 철수하지 마시고 끝까지 완주해주시길 바란다"고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr