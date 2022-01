한정판부터 굿즈까지…호랑이 마케팅에 집중하는 유통업계

[아시아경제 임혜선 기자] 유통업계가 2022년 임인년(壬寅年) 맞아 호랑이를 앞세운 마케팅을 내놓고 있다.

16일 관련업계에 따르면 코카-콜라는 최근 코카-콜라 패키지에 호랑이 일러스트를 더한 ‘코카-콜라 타이거 패키지’를 출시했다.

이번에 출시된 ‘코카-콜라 타이거 패키지’는 작년 하반기 코카-콜라가 4년 만에 리뉴얼한 아이콘 패키지에 임인년을 상징하는 호랑이 일러스트를 더한 것이 특징이다. 호랑이 일러스트를 어른과 아이 호랑이로 구현해 소중한 사람들과 함께 하는 새해의 따뜻하고 행복한 일상을 응원하고자 했다. 새해에는 가족, 친구 등 사랑하는 사람들과 함께 하며 일상이 마법같이 특별해지는 유대감과 즐거움을 경험해 보자는 것이다.

‘코카-콜라 타이거 패키지’는 감각적인 호랑이 일러스트를 담은 한정판 패키지로 선보여 나눔과 소장 가치의 특별함을 높였다. 제품은 코카-콜라와 코카-콜라 제로 300ml, 500ml, 1.25L, 1.5L, 1.8L 페트 제품으로 출시됐다. 대형할인점 및 슈퍼, 편의점 등에서 만나볼 수 있다.

빙그레 바나나맛우유는 포장 용기에 호랑이를 형상화한 '어흥에디션'을 선보였다. 호랑이의 해인 1974년에 첫 출시된 바나나맛우유의 48주년을 기념한다는 의미도 담았다는 설명이다.

‘어흥에디션’은 다가오는 제품 고유의 단지 모양 용기에 귀여운 호랑이 얼굴을 새겨 넣었다. 4개입 멀티팩은 눈 내리는 새해의 분위기가 연상되는 디자인을 입혔다.

호랑이 얼굴을 형상화하거나 용맹한 호랑이를 연상시키는 매콤한 맛의 제품도 인기다. 크리스피크림도넛은 새해맞이 신제품 '복받아랑'을 출시했다. '복받아랑'은 호랑이 캐릭터를 귀엽게 형상화 한 도넛 제품이다. 파스쿠찌는 무직타이거와 협업한 신제품 3종을 출시했다. 이번 신제품은 ‘매 순간 호랑이 기운 받아 힘내세요!’라는 콘셉트로 각 제품에 호랑이 줄무늬를 표현한 것이 특징이다. KFC는 호랑이 기운을 담은 쏘이치킨이라는 뜻의 '쏘랑이치킨'을 선보였다. '쏘랑이치킨'은 깊고 진한 간장에서 느껴지는 감칠맛과 호랑이 기운처럼 끝에 서서히 올라오는 매콤한 맛이 특징이다. 재출시 요청 많았던 ‘쏘이치킨’ 시리즈의 신메뉴로, ‘갓쏘이치킨’과 ‘신갓쏘이치킨’의 후속 메뉴로 나왔다.

귀여운 호랑이 캐릭터를 활용해 만든 굿즈도 있다. 할리스는 임인년을 기념해 감성 굿즈로 잘 알려진 쿤더샵의 일러스트레이터와 협업해 호랑이 캐릭터 릭흐코’를 개발했다. 오는 27일까지 매장에서 판매하는 케이크 메뉴 및 신메뉴에 할리스 호랑이 캐릭터 데코픽을 꽂아 제공한다. 매장에서 호랑이 데코픽이 올라간 메뉴를 구매하는 고객에게는 ‘흐코’ 종이 엽서를 증정하며 귀여운 ‘흐코’의 모습이 담긴 2022년 굿노트 다이어리 템플릿도 공식 SNS를 통해 무료로 배포한다.

스타벅스는 검은 호랑이의 해를 표현한 굿즈를 선보였다. 이번에 선보인 제품은 '새해 범 머그'와 휴대폰, 전자기기를 거치할 수 있는 '범 피규어 스탠드' 등 31종의 상품이다. 다만 범 피규어 스탠드 구매는 1인 2개로 제한된다.

파리바게뜨는 ‘복(福)’을 가득 담은 신년 제품과 연계한 혜택을 제공한다. 파리바게트는 ‘2022 힘찬 호랑이 기운 받으세호’를 주제로 호랑이 탈을 쓴 라이언이 복주머니를 들고 있는 귀여운 모습을 표현한 입체 케이크를 내놨다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr