북ㆍ중 국경 열리나…北 열차 1년 반 만에 단둥 도착

코로나19 발병 이후 北 화물열차 첫 중국 진입

설 명절 긴급 물자 수송 목적인 듯…국경 지속적으로 열릴지는 미지수

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 북한 화물열차가 16일 중국으로 들어왔다. 북한은 2020년 코로나19가 창궐하자, 스스로 북ㆍ중 국경을 닫았다. 북한 화물열차가 국경을 넘은 건 1년 6개월여 만이다.

북ㆍ중 접경 지역인 북한 신의주에서 출발한 북한 화물열차가 이날 오전 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다고 복수의 대북 소식통들이 전했다.

소식통들에 따르면 이 열차는 이날 오전 9시 10분께 북한 신의주에서 북한과 중국을 잇는 철로인 조중우의교를 통해 단둥으로 건너왔다.

소식통들은 "이날 오전 9시께 북한 화물열차가 신의주에서 압록강 철교를 건너 단둥에 도착했다"며 "화물을 싣고 왔는지, 빈 차로 들어왔는지는 확인되지 않았다"고 전했다. 이어 "화물열차는 내일 물자를 싣고 북한으로 들어갈 것으로 보인다"고 덧붙였다.

중국 내부에선 북한이 설(구정)을 앞두고 생필품 등 긴급 물자를 수입하기 위해 화물 열차를 보냈을 것으로 추정하고 있다. 이번 북한 열차의 중국 진입이 지속될지는 아직 알려지지 않고 있다.

북한은 지난해 중국 동북지역의 코로나19가 수그러들자 철도를 이용한 육로 무역 재개를 모색해왔다. 하지만 지난해 11월 중국 동북지역에서 코로나19가 재확산하면서 무산된 바 있다.

베이징 한 소식통은 "공식적으로 북ㆍ중 간 물적 교류가 시작됐다는 의미가 있다"면서 이번 열차 운행이 점진적인 국경 재개방으로 이어질 가능성에 무게를 뒀다.

다른 소식통은 "북한이 철도만이라도 우선 열었기 때문에 앞으로 미국산 백신까지 수용하는 조치로까지 이어질지 주목하고 있다"고 강조했다.

단둥지역 주민들도 북한 화물열차를 목격했다는 내용의 글을 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다. 중국 동영상 플랫폼인 틱톡에는 북한 화물열차가 조중우의교를 건너는 1분 길이의 영상이 올라오기도 했다. 이 영상에는 북한 화물칸 15개 이상이 연결된 열차가 조중우의교를 건너는 모습이 담겼다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr