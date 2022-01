윤석열 "차기 대통령 되면 임기 내 서울에 40만구 공급하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 차기 대통령이 되면 용도지역 변경과 용적률 상향 등 쌍끌이 규제 완화를 통해 주택공급을 대폭 확대해 임기 내 서울에 40만호를 공급하겠다고 16일 약속했다.

윤 후보는 이날 당사에서 서울 관련 정책공약 기자회견을 통해"파격적이고 효과적인 인센티브로 민간에 새로운 시장과 비즈니스 기회를 창출하겠다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "30년 이상 공동주택 정밀안전 진단 면제, 재건축초과이익 환수제 대폭 완화, 과도한 기부채납 방지, 사업성 낮은 지역에 공공참여 재개발 시 2단계 이상 용도지역 상향, 분양가 규제 운영 합리화 등 각종 규제를 혁파하여 주택공급을 늘리겠다"면서 "재건축ㆍ재개발 대상지 확충과 신속하고 통합된 인허가 처리로 주택공급을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

역세권 민간 재건축 용적률을 500%로 상향 조정해 50%를 기부채납 받아 ‘서울 역세권 첫 집’ 10만 가구도 신규공급하겠다고 밝혔다. 첫 집 공공분양주택은 반값 아파트로 공급되며, 입주자는 분양가의 20%만 부담하고 80%는 장기대출을 통해 내 집을 소유하게 될 것이라고 설명했다. 윤 후보는 "확보되는 주택을 청년ㆍ신혼부부ㆍ무주택 서민을 위한 ‘역세권 첫 집’으로 공공분양하겠다"고 했다.

윤 후보는 지상 철도와 고속도로의 지하화도 약속했다. 그는 "경부선 당정~서울역 구간(32km), 경원선 청량리~도봉산 구간(13.5㎞), 경인선 구로~도원역 구간(22.8㎞), 고속도로 한남 IC~양재 IC 구간(6.81㎞)은 단계적으로 지하화하겠다"면서 "용산역에서 출발하여 은평구를 거쳐 고양시 삼송에 이르는 신분당선을 서북부 연장사업을 실시하겠다"고 말했다.

서울 시내 10개의 철도차량기지 약 221만㎡(67만평)를 지하화ㆍ데크화하여 지상을 주거와 문화 중심의 생활공간으로 변모시키겠다는 구상도 밝혔다.

이외에도 여의도 금융타운을 금융 허브 특구로 지정하고, 금융허브 특구내에 아시아상품 거래소 설립하겠다고 약속했다. 윤 후보는 "서울을 세계적인 창업도시로 만들어서 글로벌 시장을 종횡무진 누빌 K-유니콘을 집중 육성하겠다"면서 "(서울시가 마련한) AIㆍITㆍ바이오메디컬ㆍ로봇ㆍ블록체인 등 10대 혁신산업 융복합 클러스터 비전 또한 정부가 적극적으로 지원하여 서울의 혁신동력을 지속적으로 창출하고, 권역별 특성을 살린 강ㆍ남북의 균형 발전을 도모하겠다"고 설명했다.

