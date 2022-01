민주당 "尹, 연일 갈라치기식 선거 캠페인…男女가르더니 南北갈등 촉발"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 16일 "윤석열 국민의힘 대선후보가 연일 갈라치기식 선거 캠페인으로 남녀를 가르고 남북의 갈등을 촉발하고 있다"며 "대통령이 되기 위해서라면 국민을 내편 네편으로 나눠도 상관없다는 태도"라고 비판했다.

정기남 민주당 선거대책위원회 대변인은 이날 브리핑을 통해 "(윤 후보가) ‘여성가족부 폐지’ 공약으로 논쟁을 불러일으킨데 이어 느닷없이 ‘멸공 챌린지’에 불을 붙였고, ‘선제타격론’을 앞세우며 한반도 평화를 위협하고 있다"고 지적했다.

정 대변인은 "편견, 혐오, 차별을 조장하는 분열의 정치로는 대통령이 될 수 없다"며 "대통령 후보라면 사회 분열을 치유하고 국민 통합을 모색해야 한다"고 충고했다.

그는 "오로지 분열의 골만 키우려는 윤 후보의 분열정치에 국민께서는 한숨만 나온다"며 "작년 12월 선대위 출범식에서 ‘중도와 합리적 진보로 지지 기반을 확장하겠다’고 말했던 윤석열 후보는 어디로 갔는지 묻는다"고 했다.

정 대변인은 "후보는 분열의 언어를 멈추고 국민께서 질문하고 계신 시대적 요구인 민생과 통합에 답하기 바란다"고 당부했다.

