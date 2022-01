독일 외교부, 북한 미사일 실험 규탄..."더 이상의 도발 중단해야"

북한의 탄도 미사일 발사 실험을 규탄하는 성명 발표

[아시아경제 김민영 기자] 독일 외교부가 12일(현지시간) 북한의 탄도 미사일 발사 실험을 규탄하는 성명을 내고 도발을 중단할 것을 촉구했다.

독일 외교부는 성명을 통해 독일 정부는 최근 북한이 실시한 탄도미사일 실험을 강력히 규탄한다며 북한이 무책임하게 국제사회와 역내 안보·평화를 위태롭게 하고 있다고 비판했다.

독일 외교부는 "북한이 더 이상의 도발을 삼가고, 유엔 안보리 결정을 전적으로 이행하며, 미국과 한국의 대화 제의를 받아들여 핵무기와 미사일 프로그램 폐기에 관한 진지한 협상에 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.

독일 외교부는 북한의 첫 극초음속 미사일 시험 직후인 지난 6일에도 성명을 내 북한의 탄도 미사일 시험 발사를 규탄했다.

북한은 작년 3월 탄도미사일 2발을 시작으로 지난 11일까지 모두 6차례, 8발의 탄도미사일을 발사했다. 특히 이달 5일과 11일 동해상으로 발사한 미사일에 대해선 최신 무기인 극초음속 미사일이라고 밝히고 있다.

