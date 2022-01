코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감

[아시아경제 박지환 기자] 13일 코스피가 개인과 기관투자자들의 동반 매도세에 2960선으로 소폭 하락 마감했다.

코스피는 이날 전 거래일보다 10.39포인트(0.35%) 내린 2962.09에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 7.43포인트(0.25%) 오른 2979.91에서 출발했지만 등락을 거듭하다 결국 하락세로 전환했다.

투자자별로는 외국인이 3725억원을 순매수했다. 반면 기관은 3039억원, 개인은 914억원을 각각 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 1,000 등락률 -1.27% 거래량 13,605,578 전일가 78,900 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개개인 매도세에…코스피 2970선 하회삼성 연구진, 두뇌 닮은 최첨단 칩 기술 개발…네이처 게재(종합) close 가 전일 대비 1000원(-1.27%) 내린 7만7900원에 장을 마쳤다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 18,000 등락률 -2.33% 거래량 544,318 전일가 773,000 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-2.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 497,605 전일가 211,500 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 "글로벌 車시장, 올해도 '공급자 우위'…코로나 이전 회복은 내년께"개인 매도세에…코스피 2970선 하회‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다 close (-0.71%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 500 등락률 -0.51% 거래량 2,506,187 전일가 97,200 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회목표주가 '하향' 리포트 '봇물'코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-0.51%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 1,129,834 전일가 85,100 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-0.24%) 등이 하락했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 4,152,168 전일가 128,500 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (0.78%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 865,000 전일대비 8,000 등락률 +0.93% 거래량 61,704 전일가 857,000 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회삼바 5공장 상반기 착공… 9공장까지 추진 가속도코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (0.93%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 2,500 등락률 +0.72% 거래량 658,445 전일가 345,500 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회목표주가 '하향' 리포트 '봇물'코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (0.72%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 666,000 전일대비 7,000 등락률 +1.06% 거래량 313,340 전일가 659,000 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회삼성SDI, 오는 27일 기업설명회 개최코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (1.06%) 등은 상승했다.

코스닥은 전장보다 8.08포인트(0.82%) 낮은 983.25로 마감했다.

투자자별로는 개인 투자자가 2868억원 순매수했다. 기관과 외국인은 각각 339억원, 2547억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수 종목이 약세를 나타냈다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 627,846 전일가 81,200 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-0.62%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 443,100 전일대비 1,900 등락률 -0.43% 거래량 206,193 전일가 445,000 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-0.43%), 펄어비스(-4.04%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 194,300 전일대비 3,400 등락률 -1.72% 거래량 472,707 전일가 197,700 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-1.72%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,100 전일대비 3,300 등락률 -4.44% 거래량 1,095,900 전일가 74,400 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회목표주가 '하향' 리포트 '봇물'코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-4.44%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 143,100 전일대비 2,900 등락률 -1.99% 거래량 1,044,464 전일가 146,000 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-1.99%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 2,100 등락률 -1.92% 거래량 110,290 전일가 109,600 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-1.92%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,600 전일대비 500 등락률 -1.39% 거래량 729,672 전일가 36,100 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-1.39%) 등이 하락 마감했다. 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 307,000 전일대비 100 등락률 +0.03% 거래량 80,147 전일가 306,900 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close 와 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,900 전일대비 600 등락률 +0.43% 거래량 96,839 전일가 138,300 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려해외 발뻗는 CJ ENM 엔터부문…'성과' 중심 파격 인사개편 close 만 각각 0.03%, 0.43% 소폭 올랐다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "오는 14일 금융통화위원회 관망세와 옵션만기일 맞이 기관, 외국인 매도 규모에 따라 변동성이 확대됐다"고 분석했다. 그는 "LG전자가 강세를 나타냈으며 벤츠 전기차 부품 공급, 애플카 관련주도 부각됐다"며 "LG에너지솔루션 IPO이슈에 따른 2차전지 장비 관련주도 동반 기대감을 형성하며 상승했다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr