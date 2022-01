코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려

코스닥 약보합세…982선까지 밀려

[아시아경제 공병선 기자] 높은 인플레이션이 여전히 국내 증시에 악재로 작용하고 있다. 소폭 반등한 미국 증시와 달리 코스피와 코스닥은 지지부진하다.

13일 오전 11시4분 기준 코스피는 전일 대비 0.05%(1.37포인트) 하락한 2971.11을 기록했다. 이날 오전 10시42분엔 상승 전환되는 등 혼조세를 나타내고 있다.

높은 인플레이션이 여전히 국내 증시에 부담되는 요소다. 12일(현지시간) 미국 노동부는 미국의 지난해 12월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 7% 상승했다고 밝혔다. 이는 1982년 6월 이후 최고 수준이다. 세부 항목별로는 에너지와 중고차, 의료서비스 부문이 전년 동기 대비 29.3%, 37.3%, 2.5% 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “높은 인플레이션이 여전하며 전날 국내 증시는 강세가 뚜렷했기 때문에 매물 소화 과정이 필요하다”고 설명했다.

미국 증시는 국내와 반대로 움직였다. 12일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일보다 0.11%(38.30포인트) 상승한 3만6290.32에 장을 마쳤다. S&P500지수는 전거래일 대비 0.28%(13.28포인트) 오른 4726.35에 거래를 마감했다. 기술주 중심 나스닥 지수는 0.23%(34.94포인트) 상승한 1만5188.39으로 마감했다.

코스피에선 개인의 매도세가 거세다. 개인은 2870억원을 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 1139억원, 1617억원을 순매수했다.

업종별로는 엇갈리고 있다. 의료정밀의 하락폭은 5.09%로 가장 컸다. 이어 의약품(-0.82%), 기계(-0.41%), 건설업(-0.39%), 운수장비(-0.33%) 등 순이었다. 섬유의복(2.91%), 철강금속(1.88%), 증권(1.29%), 비금속광물(1.03%), 전기가스업(0.93%) 등 순으로는 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목 역시 엇갈렸다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 24,000 등락률 -3.10% 거래량 293,496 전일가 773,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"LG엔솔, 배터리 원료 공급망 다변화…호주 업체와 리튬정광 공급 계약 close 의 낙폭은 3.36%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 1,500 등락률 -0.76% 거래량 271,942 전일가 197,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록셀트리온 형제들, 자사주 매입으로 주가 날개다나 close (-0.51%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 600 등락률 -0.71% 거래량 421,100 전일가 85,100 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 ‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다기아, 2022 호주오픈 연계 글로벌 마케팅 펼친다양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-0.47%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 600 등락률 -0.76% 거래량 6,145,913 전일가 78,900 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-0.38%) 등 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 2,500 등락률 +0.72% 거래량 344,225 전일가 345,500 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 목표주가 '하향' 리포트 '봇물'양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (1.16%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 4,000 등락률 +0.61% 거래량 164,026 전일가 659,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (0.61%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 96,900 전일대비 300 등락률 -0.31% 거래량 1,301,021 전일가 97,200 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 목표주가 '하향' 리포트 '봇물'조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (0.41%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 2,155,020 전일가 128,500 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보KCGS, 오스템임플란트 ESG 등급 B→C로 하향국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (0.39%) 등 순으로는 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 2,000 등락률 -0.23% 거래량 26,873 전일가 857,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 삼바 5공장 상반기 착공… 9공장까지 추진 가속도양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 163,882 전일가 211,500 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 ‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류글로벌 톱10 오른 제네시스 "올해 22만대 판매, G90은 2만대" close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.90%(8.92포인트) 하락한 982.41을 기록했다. 이날 코스닥은 0.32% 상승 출발했지만 이후 하락세로 이어졌다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 1857억원, 190억원을 순매도했다. 개인은 2062억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 기타서비스의 하락폭은 2.83%로 가장 컸다. 이어 출판·매체복제(-2.47%), 디지털콘텐츠(-2.33%), 제약(-1.86%), IT S/W & SVC(-1.76%) 등 순이었다. 기계·장비(1.46%), 운송(0.94%), 통신서비스(0.68%), 통신방송서비스(0.30%), 일반전기전자(0.26%) 등 순으로는 올랐다.

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 37,159 전일가 138,300 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 해외 발뻗는 CJ ENM 엔터부문…'성과' 중심 파격 인사개편양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close 을 제외한 모든 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,200 전일대비 3,200 등락률 -4.30% 거래량 626,067 전일가 74,400 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 목표주가 '하향' 리포트 '봇물'양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close 의 낙폭은 3.36%로 가장 컸다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 141,300 전일대비 4,700 등락률 -3.22% 거래량 743,999 전일가 146,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (-3.29%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 1,200 등락률 -3.32% 거래량 423,846 전일가 36,100 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close (-2.77%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 115,100 전일대비 3,600 등락률 -3.03% 거래량 208,781 전일가 118,700 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야" close (-2.61%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 2,100 등락률 -1.92% 거래량 67,754 전일가 109,600 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시, 美증시 훈풍에 동반 상승..."실적 개선 종목에 주목해야"국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세 close (-1.46%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 800 등락률 -0.99% 거래량 371,673 전일가 81,200 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록셀트리온 형제들, 자사주 매입으로 주가 날개다나 close (-1.35%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 194,500 전일대비 3,200 등락률 -1.62% 거래량 351,730 전일가 197,700 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (-1.32%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 443,700 전일대비 1,300 등락률 -0.29% 거래량 101,716 전일가 445,000 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close (-0.43%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 305,100 전일대비 1,800 등락률 -0.59% 거래량 48,234 전일가 306,900 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close (-0.39%) 등 순으로 떨어졌다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 500 등락률 -0.36% 거래량 37,159 전일가 138,300 2022.01.13 12:16 장중(20분지연) 관련기사 해외 발뻗는 CJ ENM 엔터부문…'성과' 중심 파격 인사개편양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감 close 은 0.14% 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr